Сегодня почти все регионы Украины накроют дожди и похолодание

Сегодня, 6 мая, почти по всей территории Украины пройдут дожди и похолодает.

Об этом говорится в сообщении на странице синоптика Наталки Диденко в социальной сети Facebook.

"6 мая, влага неустойчивая погода охватит большинство наших областей. Восточная часть удержится от осадков, там будет еще солнечно и очень тепло, +20..+25 градусов. На остальной территории Украины воздух остынет до +13..+19 градусов. На западе ожидается самая низкая температура воздуха, +7..+12 градусов, в Карпатах +1..+6 градусов, на высокогорье возможен мокрый снег", - говорится в нем.

Также Диденко отметила, что в Киеве неделя начнется дождями и похолоданием до +14..+16 градусов, будет наблюдаться порывистый ветер.

Потепление ожидается ориентировочно с 10 мая.

"Кто реагирует на изменение погоды, контрасты атмосферного давления и температуру воздуха - наступают "ваши" дни. Подготовьтесь, хотя бы морально. Всем - найти альтернативные источники тепла, например, кота", - посоветовала синоптик.

Как сообщали Українські Новини, май порадует наблюдателей майским звездным дождем η-Аквариды.

Тем временем синоптик дала предварительный прогноз погоды на неделю.