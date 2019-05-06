Порошенко задекларував вже третину мільярда за 2019

Президент Петро Порошенко, який отримав за 2018 рік понад 1,5 млрд гривень доходів, з початку 2019 року задекларував вже третину мільярда гривень доходів.

Про це свідчать дані Єдиноuj реєстрf декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави, передають Українські Новини.

Зокрема Порошенко вніс до реєстру дані про суттєві зміни в майновому стані майже на 325 млн гривень.

Його дохід складається з 210,1 млн гривень дивідендів від публічного акціонерного товариства "Закритий недиверсифікований корпоративний інвестиційний фонд "Прайм Ессетс Кепітал", 104,1 млн гривень повернення Міністерством фінансів вартості придбання облігацій внутрішньої державної позики і 4,6 млн гривень інвестиційного прибутку при погашенні ОВДП.

Ще 4,3 млн гривень склав його процентний дохід від вкладів у Міжнародному інвестиційному банку, а 1,8 млн гривень - відшкодування моральної шкоди від британської телерадіокомпанії ВВС (за поширення неправдивої інформації про організацію першої зустрічі Порошенка з Президентом США Дональдом Трампом за гроші).

Всього з січня Президент задекларував суттєві зміни в майновому стані на майже 1 млрд гривень, однак 576 млн гривень із цієї суми відносилися до доходу за 2018 рік і відображені у річній декларації про доходи Порошена.

Як повідомляли Українські Новини, Порошенко за рік збільшив доходи в 100 разів.

Порошенко витрачає за рік третину мільярда гривень на рекламу, адвокатів, навчання дітей та оплату комунальних послуг.

Порошенко жертвує президентську зарплату своєму благодійному фонду.