Курс рубля в обмінниках впав

У поедельник, 6 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 3 травня впав на 6 копійок і становить 3,62 гривні за 10 рублів.\r\nУ той же час, курс продажу впав на 3 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.\r\nПро це повідомляє BIN.ua.\r\nКурси готівкової іноземної валюти:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДолар США\r\nЄвро\r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n26,4174\r\n26,7397\r\n29,4319\r\n29,9671\r\n3,62\r\n4,20\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n26,5500\r\n27,0000\r\n29,6300\r\n30,4000\r\n4,00\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n26,3000\r\n26,6000\r\n29,2000\r\n29,7500\r\n2,50\r\n4,04\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nРаніше курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.