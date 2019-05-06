Курс рубля в обмінниках впав

У поедельник, 6 травня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків у порівнянні з курсом рубля на 3 травня впав на 6 копійок і становить 3,62 гривні за 10 рублів.

У той же час, курс продажу впав на 3 копійки і склав 4,20 грн за 10 рублів.

Про це повідомляє BIN.ua.

Курси готівкової іноземної валюти:

Долар США Євро 10 російських рублів Купівля Продаж Купівля Продаж Купівля Продаж Середній 26,4174 26,7397 29,4319 29,9671 3,62 4,20 Максимальний 26,5500 27,0000 29,6300 30,4000 4,00 5,00 Мінімальний 26,3000 26,6000 29,2000 29,7500 2,50 4,04

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Раніше курс покупки рубля знову впав до 3,6 гривні за 10 рублів.