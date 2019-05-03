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03 мая 2019, пятница, 10:48 1378
Финансы 2019-05-03T10:57:44+03:00
Українські Новини
Курс покупки рубля вырос до 3,68 гривны за 10 рублей

Курс покупки рубля вырос до 3,68 гривны за 10 рублей

В пятницу, 3 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 2 мая вырос на 2 копейки и составил 3,68 гривны за 10 рублей.

В то же время, курс продажи упал на 3 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.

Об этом сообщает BIN.ua.

Курс рубля в киевских обменниках на 3 мая:

  10 российских рублей
  Покупка Продажа
Средний 3,68 4,23
Максимальный 4,02 5,00
Минимальный 2,50 4,05

Как сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Также курс покупки рубля снова упал до 3,6 гривны за 10 рублей.

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