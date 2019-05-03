Курс покупки рубля вырос до 3,68 гривны за 10 рублей

В пятницу, 3 мая, средний курс покупки российского рубля в обменных пунктах киевских банков по сравнению с курсом рубля на 2 мая вырос на 2 копейки и составил 3,68 гривны за 10 рублей.\r\nВ то же время, курс продажи упал на 3 копейки и составил 4,23 гривен за 10 рублей.\r\nОб этом сообщает BIN.ua.\r\nКурс рубля в киевских обменниках на 3 мая:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 российских рублей\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСредний\r\n3,68\r\n4,23\r\n\r\n\r\nМаксимальный\r\n4,02\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМинимальный\r\n2,50\r\n4,05\r\n\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.\r\nТакже курс покупки рубля снова упал до 3,6 гривны за 10 рублей.