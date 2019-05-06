НБУ продовжує поповнювати резерви, скуповуючи валюту на міжбанку

У квітні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 300 млн доларів.\r\nПро це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, передають Українські Новини.\r\nНаголошується, що на валютному ринку в квітні зберігалася сприятлива ситуація.\r\nПропозиція іноземної валюти від клієнтів банків переважав над попитом на неї, зокрема завдяки рекордному припливу іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП.\r\nВ результаті на валютному ринку протягом більшої частини місяця переважала ревальваційний тренд - гривня зміцнилася на 2.3% м\/м до долара і 3.1% м\/м до євро.\r\nНаціональний банк здійснював інтервенції на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів і згладжування надмірних коливань на ринку.\r\nЗа підсумками місяця позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку склало майже 300 млн доларів.\r\nУ січні-березні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 625 млн доларів.\r\nВ 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 травня, на 7,67% до 26,4805 UAH\/USD.\r\nДефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні становив 650 млн доларів або 4.7% від ВВП (у березні минулого року - 712 млн доларів або 6.8% від ВВП).