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06 травня 2019, понеділок, 08:58 17
Фінанси 2019-05-06T09:39:22+03:00
Українські Новини
НБУ продовжує поповнювати резерви, скуповуючи валюту на міжбанку

НБУ продовжує поповнювати резерви, скуповуючи валюту на міжбанку

У квітні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 300 млн доларів.

Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за квітень, передають Українські Новини.

Наголошується, що на валютному ринку в квітні зберігалася сприятлива ситуація.

Пропозиція іноземної валюти від клієнтів банків переважав над попитом на неї, зокрема завдяки рекордному припливу іноземних портфельних інвестицій в гривневі ОВДП.

В результаті на валютному ринку протягом більшої частини місяця переважала ревальваційний тренд - гривня зміцнилася на 2.3% м/м до долара і 3.1% м/м до євро.

Національний банк здійснював інтервенції на валютному ринку з метою поповнення міжнародних резервів і згладжування надмірних коливань на ринку.

За підсумками місяця позитивне сальдо операцій НБУ на валютному ринку склало майже 300 млн доларів.

У січні-березні чиста купівля валюти Національним банком на міжбанківському валютному ринку забезпечила поповнення резервів на 625 млн доларів.

В 2018 році Національний банк купив на міжбанківському валютному ринку 3 173,78 млн доларів, продав – 1 801,82 млн доларів.

Як повідомляли Українські Новини, Національний банк підвищив офіційний курс гривні, встановлюваний ним на 6 травня, на 7,67% до 26,4805 UAH/USD.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у березні становив 650 млн доларів або 4.7% від ВВП (у березні минулого року - 712 млн доларів або 6.8% від ВВП).

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