Інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи, - радник Зеленського

Інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи, - радник З

Голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг, колишній член Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЭКУ), Андрій Герус, раніше оголошений членом команди кандидата в Президенти Володимира Зеленського з енергетики, вважає, що проведенню інавгурації 19 травня не завадить день жертв репресій, оскільки раніше він співпадав з Днем Європи.

"Третя субота травня - День Європи в Україні. Минулого року святкування дня Європи розтягнулося на 18-20 травня. Були фестивалі, змагання, турніри, концерти, в тому числі організовані міністерствами і різними адміністраціями. Багато з тих концертів проходили і в день пам'яті жертв політичних репресій 20 травня 2018", - стверджує він.

Тоді, за словами Геруса, не робилися спроби скасувати або перенести проведення цих заходів на інші дні.

"Ніхто із сьогоднішніх моралізаторів не були помічені в спробах зупинити святкування та музичні концерти. Жодних фейсбук-постів, ніяких заяв. А ось для процедури демократичної зміни Президента їм цей день поганий", - стверджує Герус.

Нагадаємо, раніше Герус розповів, як буде встановлюватися ціна газу для населення при Зеленському.