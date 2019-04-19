подписаться на рассылку
26.75 27.05
30 30.55
˟
19 апреля 2019, пятница, 17:07 223
Экономика 2019-04-19T17:07:20+03:00
Українські Новини
Герус рассказал, как будет устанавливаться цена газа для населения при Зеленском

Герус рассказал, как будет устанавливаться цена газа для населения при Зеленском

Андрей Герус. Фото: rbc.ua
Андрей Герус. Фото: rbc.ua

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус, ранее объявленный членом команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по энергетике, отмечает необходимость рассмотрения цены газа для населения в общем контексте нагрузки на домохозяйства.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Цену на газ устанавливает правительство, но рекомендации будут базироваться на 3 принципах: НАК "Нефтегаз Украины" не должен финансироваться из бюджета; у "Нефтегаза" должно быть достаточно средств для инвестиций в добычу газа; цену газа необходимо рассматривать в общем контексте нагрузки на домохозяйства (другие тарифы, субсидии и т.д.)", - сказал он.

При этом Герус отметил важность поддержки со стороны Международного валютного фонда в сложившейся экономической ситуации в стране.

Он добавил, что пока еще никаких обсуждений кадровых вопросов относительно "Нефтегаза" не проводилось, при этом в первую очередь необходимо обсуждение отраслевых проблем и путей их решения.

Также Герус прокомментировал решение России о введении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов и ограничении экспорта угля, отметив, что существует возможность их поставки и по другим направлениям.

"Поставлять с других направлений - технически это возможно. Но пока не факт, что Россия полностью прекратит поставки, хотя надо подготовиться к такой ситуации", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Апаршин из команды "Зе" считает, что украинская армия способна противостоять России.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".

Больше новостей о: Цена на газ Андрей Герус Владимир Зеленский Команда "Зе"

Архив
Новости
Дебаты Зеленского и Порошенко онлайн. Обнаружены спайперы 17:40
Гривна на межбанке в пятницу укрепилась 17:29
Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском" будут вести журналисты Куликов и Фроляк 17:24
У Зеленского рассказали, кто выступит в его поддержку на "Олимпийском" перед дебатами 17:22
Накануне выборов робот с голосом Порошенко звонил украинцам и приглашал их на выборы
В БПП не признались, откуда взяли телефоны украинцев, которым звонит Порошенко и зовет на выборы 17:14
больше новостей
Гидрометцентр предупредил о сильных заморозках в пятницу и на выходных 18:40
Антициклон Katharina резко изменит погоду в Украине: синоптик порадовала прогнозом 06:30 Карта
Переоформить субсидию в мае должны будут пять категорий субсидиантов 06:01
Суд поставил жирную точку в деле Гонтаревой 06:00
В Украину идет аномальное тепло и засуха: прогноз погоды до конца апреля 06:00 Инфографика
больше новостей
Россия запретила экспортировать нефть в Украину 15:17 Дополнено
Суд признал национализацию Приватбанка незаконной 13:46
Владимир Зеленский. Скриншот: youtube.com/watch?v=HhoATZ1Imtw
Зеленский заявил, что "Вконтакте" и "Одноклассники" заблокировали неоправданно 10:09
Решение суда о незаконности национализации Приватбанка засекретили 16:04
Жвания отрицает, что просил суд запретить Порошенко и еще 180 чиновникам выезд за границу 09:05
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok