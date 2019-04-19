Герус рассказал, как будет устанавливаться цена газа для населения при Зеленском

Глава Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг, бывший член Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Андрей Герус, ранее объявленный членом команды кандидата в Президенты Владимира Зеленского по энергетике, отмечает необходимость рассмотрения цены газа для населения в общем контексте нагрузки на домохозяйства.

Об этом он сказал Українським Новинам.

"Цену на газ устанавливает правительство, но рекомендации будут базироваться на 3 принципах: НАК "Нефтегаз Украины" не должен финансироваться из бюджета; у "Нефтегаза" должно быть достаточно средств для инвестиций в добычу газа; цену газа необходимо рассматривать в общем контексте нагрузки на домохозяйства (другие тарифы, субсидии и т.д.)", - сказал он.

При этом Герус отметил важность поддержки со стороны Международного валютного фонда в сложившейся экономической ситуации в стране.

Он добавил, что пока еще никаких обсуждений кадровых вопросов относительно "Нефтегаза" не проводилось, при этом в первую очередь необходимо обсуждение отраслевых проблем и путей их решения.

Также Герус прокомментировал решение России о введении запрета на экспорт в Украину нефти и нефтепродуктов и ограничении экспорта угля, отметив, что существует возможность их поставки и по другим направлениям.

"Поставлять с других направлений - технически это возможно. Но пока не факт, что Россия полностью прекратит поставки, хотя надо подготовиться к такой ситуации", - отметил он.

Как сообщали Українські Новини, Апаршин из команды "Зе" считает, что украинская армия способна противостоять России.

Тем временем полиция ожидает 60 тысяч зрителей на дебатах Порошенко и Зеленского в "Олимпийском".