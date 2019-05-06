В авіакатастрофі в Москві загинула 41 людина

41 осіб, включаючи одного члена екіпажу, загинули в авіакатастрофі Superjet у московському аеропорту "Шереметьєво", повідомила представник Московського міжрегіонального управління на транспорті слідчого комітету Олена Марковська. Про це повідомляє ТАСС.

"Загинуло 41 людина", - сказала Марковська журналістам.

Лайнер "Аерофлоту", що здійснив аварійну посадку в аеропорту Шереметьєво, прямував з Москви до Мурманська. За фактом аварійної посадки і загоряння літака порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 263 КК РФ ("Порушення правил безпеки руху і експлуатації повітряного транспорту, що призвело з необережності смерть двох і більше осіб").

Раніше повідомлялося, що загинули не менше 13 осіб.