Львівських фіскалів підозрюють в організації великого конвертаційного центру

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує причетність посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби Львівської області до роботи незаконного конвертаційного центру з оборотом 500 млн гривень на місяць.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, проводять комплекс слідчих дій для встановлення посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в ході досудового розслідування, проведеного за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що завдало великої матеріальної шкоди державі), ДБР спільно з Національним антикорупційним бюро та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну схему виведення в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки і державних коштів шляхом конвертації їх в готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту.

Зазначається, що місячний тіньовий оборот зазначеного конвертаційного центру, який діяв у 2018-2019 роках, становив понад 500 млн гривень.

Крім цього, було проведено обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.

Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.

Як повідомляли Українські Новини, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до окремим посадовим особам Головуправління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Раніше СБУ і ДФС ліквідували конвертаційний центр з щорічним оборотом 400 млн гривень.