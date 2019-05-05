підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
05 травня 2019, неділя, 19:49 13
Силові структури 2019-05-05T21:15:01+03:00
Українські Новини
Львівських фіскалів підозрюють в організації великого конвертаційного центру

Львівських фіскалів підозрюють в організації великого конвертаційного центру

Конвертаційний центр.
Конвертаційний центр.

Державне бюро розслідувань (ДБР) розслідує причетність посадових осіб Головного управління Державної фіскальної служби Львівської області до роботи незаконного конвертаційного центру з оборотом 500 млн гривень на місяць.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ГБР, передають Українські Новини.

"Слідчі теруправління ДБР, розташованого в місті Львові, проводять комплекс слідчих дій для встановлення посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області, причетних до зазначеної протиправної схеми, а також інших осіб, причетних до роботи конвертаційного центру", - йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, в ході досудового розслідування, проведеного за ознаками скоєння кримінальних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу (зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 205 КК (фіктивне підприємництво, що завдало великої матеріальної шкоди державі), ДБР спільно з Національним антикорупційним бюро та Управлінням внутрішньої безпеки СБУ викрили протиправну схему виведення в тіньовий сектор безготівкових коштів підприємств реального сектору економіки і державних коштів шляхом конвертації їх в готівку в результаті організації незаконного формування податкового кредиту.

Зазначається, що місячний тіньовий оборот зазначеного конвертаційного центру, який діяв у 2018-2019 роках, становив понад 500 млн гривень.

Крім цього, було проведено обшуки за місцем роботи окремих посадових осіб Головного управління ДФС у Львівській області та на об'єктах, які використовувалися організаторами транзитно-конвертаційного центру для акумулювання готівки.

Під час обшуків було вилучено відповідні речові докази.

Як повідомляли Українські Новини, детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ) і слідчі Держбюро розслідувань (ДБР) прийшли з обшуками до окремим посадовим особам Головуправління Державної фіскальної служби у Львівській області.

Раніше СБУ і ДФС ліквідували конвертаційний центр з щорічним оборотом 400 млн гривень.

Більше новин про: ДФС України ДБР України Конвертаційний центр

Архів
Новини
Україна рішуче засудила ракетний обстріл Ізраїлю з Сектора Газа 20:53
Палаючий літак у
У Росії палаючий літак з пасажирами здійснив екстрену посадку: пожежу загасили 20:34
Секретар міськради Кропивницького володіє 15 компаніями, 3 квартирами і 2 будинками 20:18
Львівських фіскалів підозрюють в організації великого конвертаційного центру 19:49
Обстріл Ізраїлю. Скріншот відео.
Відео дня: Ізраїль перехопив частину з 400 ракет із сектора Гази напередодні Євробачення 19:18
більше новин
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Ірина і Юрій Луценко.
Летіли бізнес-класом: родину Луценків в елітних брендах помітили в аеропорту Риму 21:20
У Черкасах жорстоко побили журналіста, він у вкрай тяжкому стані 12:45
Секретар Рівненської міськради Паладійчук задекларував 67,8 тис. доларів і 17,9 тис. євро в особистому сейфі 21:18
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Звільнивши Артеменка, Порошенко призначив нового члена Нацради з телебачення 20:54
Добавки кальцію не допоможуть від ламкого волосся і нігтів, але допоможуть добавки цинку, - Супрун 22:50
Зеленський вимагає від Парубія проведення інавгурації 19 травня, щоб уникнути "вакууму влади" 23:37 Документ
Посеред ночі до Києва прийде потужна гроза з південного заходу, - синоптик 00:18 Карта
Поліція почала розслідувати жорстоке побиття журналіста Комарова 19:53
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok