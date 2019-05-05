У бік Ізраїлю за добу було запущено більше 400 ракет із сектора Гази. Частину ракет було перехоплено системою протиракетної оборони "Залізний купол".\r\nПро це повідомляє Радіо Свобода.\r\n\r\nВидання повідомляє, що кілька ракет потрапили в житлові будинки. Одна людина загинула, десятки поранені. Тисячі людей змушені були покинути свої будинки і виїхати в безпечну зону.\r\nУ відповідь на удари Ізраїль здійснив авіаналіт, обстрілявши 200 цілей радикального руху "Хамас" в секторі Газа.\r\nПалестинські ЗМІ пишуть про шість загиблих і близько 50 поранених. Євросоюз закликав обидві сторони припинити обстріли. А США, в свою чергу, висловили солідарність з Ізраїлем, заявивши про його "право на самооборону".\r\nЧергове загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Гази почалося два дні тому. Тоді палестинський снайпер поранив двох ізраїльських солдатів. У відповідь ізраїльська авіація атакувала позиції "Хамас", загинули двоє палестинців.\r\nЕскалація конфлікту сталася на тлі наближення Рамадану, священного для мусульман, а також Дня незалежності Ізраїлю. Крім цього, в Тель-Авіві йде підготовка до "Євробачення-2019". Незважаючи на обстріл на кордоні, в місто продовжують прибувати учасники та гості музичного конкурсу.\r\nНагадаємо, що Євробачення-2019 може не відбутися в Ізраїлі через загострення ракетних обстрілів.\r\n12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Гази з-за заворушень. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.\r\nТим часом, Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули.