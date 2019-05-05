У бік Ізраїлю за добу було запущено більше 400 ракет із сектора Гази. Частину ракет було перехоплено системою протиракетної оборони "Залізний купол".

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Видання повідомляє, що кілька ракет потрапили в житлові будинки. Одна людина загинула, десятки поранені. Тисячі людей змушені були покинути свої будинки і виїхати в безпечну зону.

У відповідь на удари Ізраїль здійснив авіаналіт, обстрілявши 200 цілей радикального руху "Хамас" в секторі Газа.

Палестинські ЗМІ пишуть про шість загиблих і близько 50 поранених. Євросоюз закликав обидві сторони припинити обстріли. А США, в свою чергу, висловили солідарність з Ізраїлем, заявивши про його "право на самооборону".

Чергове загострення ситуації на кордоні Ізраїлю і сектора Гази почалося два дні тому. Тоді палестинський снайпер поранив двох ізраїльських солдатів. У відповідь ізраїльська авіація атакувала позиції "Хамас", загинули двоє палестинців.

Ескалація конфлікту сталася на тлі наближення Рамадану, священного для мусульман, а також Дня незалежності Ізраїлю. Крім цього, в Тель-Авіві йде підготовка до "Євробачення-2019". Незважаючи на обстріл на кордоні, в місто продовжують прибувати учасники та гості музичного конкурсу.

Нагадаємо, що Євробачення-2019 може не відбутися в Ізраїлі через загострення ракетних обстрілів.

12 травня, Ізраїль закрив пункт пропуску на кордоні з сектором Гази з-за заворушень. Ізраїльські військові вбили палестинця під час протестів на кордоні сектора Газа.

Тим часом, Ізраїль завдав удару з повітря по сектору Газа: 9 осіб загинули.