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05 травня 2019, неділя, 15:25 18
Силові структури 2019-05-05T18:45:02+03:00
Українські Новини
Побиття журналіста в Черкасах будуть розслідувати як замах на вбивство

Побиття журналіста в Черкасах будуть розслідувати як замах на вбивство

Вадим Комаров. Фото: procherk.info
Вадим Комаров. Фото: procherk.info

Кримінальне провадження за фактом нападу на черкаського журналіста Вадима Комарова перекваліфіковано зі статті "Умисне тяжке тілесне ушкодження" на статтю "Замах на умисне вбивство".

Про це коментарі "Українській правді" повідомив прес-секретар Нацполіції Ярослав Тракало.

За його даними, рішення про перекваліфікацію виробництва прийнято 5 травня.

"Кримінальне провадження перекваліфіковано на ст. 15, ст. 115 Кримінального кодексу (замах на умисне вбивство). Поліція проводить розшукові заходи для встановлення особи зловмисника", - повідомив Тракало.

Він додав, що поліція звертається до громадян, які є свідками, очевидцями події, або володіють інформацією, яка може сприяти розслідуванню даного кримінального провадження, надати її поліції Черкас.

Нагадаємо, вчора вранці напали на черкаського журналіста Вадима Комарова

Поліція почала розслідувати напад на журналіста Вадима Комарова у Черкасах.

Черкаський журналіст Комарів після нападу впав у кому.

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