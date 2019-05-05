Сьогодні Антипасха: традиції та значення свята

Сьогодні, 5 травня, православні християни відзначають Антипасху – свято, в яке згадують минулу Пасху. У народі воно також відоме за назвою Червона гірка й бере свій початок з давніх часів. Про свято і його традиції розкажуть Українські Новини.

Назву "Антипасха" буквально можна перекласти як "протилежне Великодню", однак його суттю як раз є звернення думок до великого свята, яке відзначалося рівно тиждень тому.

Саме через прив'язаність до Великодня, свято не має встановленої щорічної дати і змінюється в залежності від дня святкування Воскресіння Господнього, випадаючи на наступну неділю після нього.

В Червону гірку слов'яни влаштовували справжні гуляння і позиціонували день як один із свят весни, що бере коріння з язичництва. Однак у сучасності він втратив більшість старих традицій, як, наприклад, розведення багаття, зустріч світанку, хороводи, ходіння по сусідських дворах з піснями, "оглядини наречених" та інші.

Однак деякі все ще живуть – святкові сімейні трапези, часто навіть з великодніми яйцями серед страв, а також початок поминальних днів, у які прийнято вшановувати померлих і дбати про місце їх поховання.

При цьому з Антипасхи відновлюється проведення церемоній вінчання. У великодній період не бажано влаштовувати весільні церемонії, а з Червоної гірки вони поновлювалися, хоч багато хто і волів почекати довше.

Здавна день був святом веселих гулянь у великих компаніях як серед молоді, так і дорослих людей, що навідувалися в цей день до сусідів, наспівуючи коломийки і заводячи танці. Більш того, вірили, що ті, хто ігнорує святкові традиції, наживе собі біду в сімейному житті.

З допомогою бенкетів і танців народ відпочивав від душі перед початком нелегкого періоду роботи в полі.

Як повідомляли Українські Новини, ПЦУ закликає в поминальні дні відмовитися від штучних квітів.

Раніше, 28 квітня, православні християни відзначили Великдень.