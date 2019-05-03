подписаться на рассылку
26.35 26.8
29.3 30
˟
03 мая 2019, пятница, 23:39 354 Инфографика
Общество 2019-05-03T23:39:28+03:00
Українські Новини
ПЦУ призвала украинцев отказаться от использования искусственных цветов в поминальные дни

ПЦУ призвала украинцев отказаться от использования искусственных цветов в поминальные дни

Искусственные цветы. Фото: pixabay.com
Искусственные цветы. Фото: pixabay.com

Православная церковь Украины призвала украинцев отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

"В поминальные дни украинцы чтят память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь над тем, какую опасность они собой олицетворяют. После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет.  Следует помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ призвали отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, ведь они не только экологически вредны, но и не имеют ничего общего с христианской верой, и не помогут почившему в постижении Царства Небесного.

Инфографика: Фейсбук/ПЦУИнфографика: Фейсбук/ПЦУ

"Души наших умерших близких не требуют материальных наград. Лучшим проявлением памяти и любви к родным будут ваши открытые сердца, и искренняя молитва за упокой души", - отметили в ПЦУ.

Как сообщали Українські Новини, "Гробки" в Киеве пройдут 5-9 мая: в какие дни на какое кладбище идти.

Тем временем, в Берлине тысячи школьников провели масштабную акцию в защиту климата.

Больше новостей о: Кладбище Пасхальная неделя Православная церковь Украины Проблемы экологии

Архив
Новости
На Гаваях мужчина упал в кратер действующего вулкана со 100-метровой высоты 23:56
ПЦУ призвала украинцев отказаться от использования искусственных цветов в поминальные дни 23:39 Инфографика
В Черкасской колонии после масштабного бунта заключенных ввели особый режим 23:18
В Киевском зоопарке показали, как животные "отмечают" День Солнца 22:57
Переходил пути в наушниках: под Киевом 17-летний подросток попал под поезд 22:37
больше новостей
В Украину идут атмосферные фронты и похолодание: синоптик дала прогноз на выходные 06:00 Карта
Магнитные бури в мае: самые опасные дни и как сохранить хорошее самочувствие 07:30 Инфографика
Субсидии на лето и монетизацию переоформят автоматически: подробности от Кабмина 07:29
Грозы и ветер: перед выходными Украину продолжит заливать дождями 13:22
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
больше новостей
Россия отказалась выдать Украине подозреваемых в причастности к трагедии в Одессе 2 мая 2014 12:20
В Украине меняется методика формирования платежек за тепло и воду 07:00
Из общего с Россией у нас осталась только государственная граница, - Зеленский 14:29
Зеленский
3000 блогеров, телеведущих, актеров и студентов подались на конкурс спикера Президента 3еленского 12:44 Документ
Трагедия 2 мая в Одессе. Скриншот видео youtube.cоm/news
Пять лет после трагедии 2 мая в Одессе: ООН представит результаты мониторинга 08:39
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok