ПЦУ призвала украинцев отказаться от использования искусственных цветов в поминальные дни

Православная церковь Украины призвала украинцев отказаться от экологически вредных пластиковых цветов на кладбище. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ПЦУ в Facebook.

"В поминальные дни украинцы чтят память своих родных и несут на их могилы искусственные цветы, не задумываясь над тем, какую опасность они собой олицетворяют. После сжигания пластиковых цветов и венков выделяется большое количество токсичных веществ, разложение которых в почве продолжается в течение сотен лет. Следует помнить, что пластиковый мусор - это, прежде всего, вред для окружающей природной среды, созданной Богом, и опасность для здоровья и жизни людей", - говорится в сообщении.

В ПЦУ призвали отказаться от пластиковых цветов на кладбищах, ведь они не только экологически вредны, но и не имеют ничего общего с христианской верой, и не помогут почившему в постижении Царства Небесного.

Инфографика: Фейсбук/ПЦУ

"Души наших умерших близких не требуют материальных наград. Лучшим проявлением памяти и любви к родным будут ваши открытые сердца, и искренняя молитва за упокой души", - отметили в ПЦУ.

Как сообщали Українські Новини, "Гробки" в Киеве пройдут 5-9 мая: в какие дни на какое кладбище идти.

Тем временем, в Берлине тысячи школьников провели масштабную акцию в защиту климата.