Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ

Президент США Дональд Трамп поговорив у п'ятницю, 3 травня, з президентом РФ Володимиром Путіним і вважає, що Америка має "величезний потенціал" для хороших відносин з Росією.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter сьогодні, 4 травня.

"Дуже хороша телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії Путіним. Величезний потенціал для хороших/чудових відносин з Росією", - написав Трамп.

Президент США зазначив, що цей потенціал є, "незважаючи на те, що ви читаєте і бачите у фейкових ЗМІ". Трамп впевнений, що людей ввели в оману "російською змовою", а "світ може стати краще і безпечніше, і це добре".

Як повідомляли Українські Новини, Трамп хоче порозумітися з Росією, але закликав союзників з НАТО збільшити витрати на оборону.

Раніше Трамп зажадав від Росії "прибратися" з Венесуели.

Тим часом Трамп привітав Зеленського з перемогою та "блискучою кампанією".