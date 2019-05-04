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04 травня 2019, субота, 23:59 7
Зовнішня політика 2019-05-05T00:30:02+03:00
Українські Новини
Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ

Трамп поговорив з Путіним і впевнений у "потенційно чудових" відносинах з РФ

Трамп і Путін. Фото: inosmi
Трамп і Путін. Фото: inosmi

Президент США Дональд Трамп поговорив у п'ятницю, 3 травня, з президентом РФ Володимиром Путіним і вважає, що Америка має "величезний потенціал" для хороших відносин з Росією.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter сьогодні, 4 травня.

"Дуже хороша телефонна розмова відбулася вчора з президентом Росії Путіним. Величезний потенціал для хороших/чудових відносин з Росією", - написав Трамп.

Президент США зазначив, що цей потенціал є, "незважаючи на те, що ви читаєте і бачите у фейкових ЗМІ". Трамп впевнений, що людей ввели в оману "російською змовою", а "світ може стати краще і безпечніше, і це добре".

Як повідомляли Українські Новини, Трамп хоче порозумітися з Росією, але закликав союзників з НАТО збільшити витрати на оборону.

Раніше Трамп зажадав від Росії "прибратися" з Венесуели.

Тим часом Трамп привітав Зеленського з перемогою та "блискучою кампанією".

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