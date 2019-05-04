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04 травня 2019, субота, 20:23 18
Верховна Рада і партії 2019-05-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським

Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським

Олег Ляшко.
Олег Ляшко.

Голова Радикальної партії та фракції у Верховній Раді Олег Ляшко пояснив, що не прийшов на зустріч депутатів із новообраним Президентом Володимиром Зеленським, оскільки вважає питання обрання дати інавгурації другорядним.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На зустріч із Зеленським, де обговорювалося питання інавгурації, я не пішов. Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон. Головна тема нашої майбутньої особистої бесіди - це не дата інавгурації (питання насправді другорядне для українців!)", - написав Ляшко.

При цьому він додав, що основними питаннями для обговорення вважає відновлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня. "Самопоміч" виступає за якнайшвидше призначення інавгурації Зеленського.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.

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