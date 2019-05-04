Ляшко заявив, що питання інавгурації "другорядне", тому він не прийшов на зустріч із Зеленським

Голова Радикальної партії та фракції у Верховній Раді Олег Ляшко пояснив, що не прийшов на зустріч депутатів із новообраним Президентом Володимиром Зеленським, оскільки вважає питання обрання дати інавгурації другорядним.

Про це він повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, передають Українські Новини.

"На зустріч із Зеленським, де обговорювалося питання інавгурації, я не пішов. Захоче Володимир зустрітися і порадитися - він знає мій телефон. Головна тема нашої майбутньої особистої бесіди - це не дата інавгурації (питання насправді другорядне для українців!)", - написав Ляшко.

При цьому він додав, що основними питаннями для обговорення вважає відновлення миру в Україні, відновлення економіки та подолання бідності.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня. "Самопоміч" виступає за якнайшвидше призначення інавгурації Зеленського.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Тим часом Портнов опублікував проект указу президента Зеленського про розпуск парламенту.