"Самопомощь" выступает за скорейшее назначение инаугурации Зеленского

Партия "Объединение "Самопомощь" выступает за скорейшее назначение инаугурации новоизбранного Президента Владимира Зеленского.Об этом в своем видеообращении опубликованном в социальной сети Facebook 4 мая сообщил лидер партии, мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.

"Позиция "Самопомощи" следующая: чем скорее сделать инаугурацию, тем лучше. Надо работать. Бери и делай!", - сказал он.

Садовый призывает назначить инаугурацию на ближайшие даты.

Как сообщали Українські Новини, новоизбранный президент Владимир Зеленский обсудил с председателем Верховной Рады Андреем Парубием дату инаугурации и работу парламента.

Зеленский заявил, что дата инаугурации станет известна не ранее 14 мая