Одеса виділила матеріальну допомогу для сімей полонених в РФ моряків

Департамент соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації виділив по 110 тис. гривень одноразової матеріальної допомоги для сімей українських полонених моряків у Росії, термін утримання під вартою яких у Росії хочуть продовжити.\r\nПро це Українським Новинам повідомив представник обладміністрації.\r\nПовідомляється, що одноразову матеріальну допомогу виділили сім'ям військовослужбовців Військово-морських сил України та Служби безпеки, які входили до складу екіпажів кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків.\r\n25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.\r\nВсі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.