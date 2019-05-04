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04 травня 2019, субота, 20:07 12
Суспільство 2019-05-04T21:30:02+03:00
Українські Новини
Одеса виділила матеріальну допомогу для сімей полонених в РФ моряків

Одеса виділила матеріальну допомогу для сімей полонених в РФ моряків

Полонені українські моряки. Фото:
Полонені українські моряки. Фото: "Громадське"

Департамент соціальної політики Одеської обласної державної адміністрації виділив по 110 тис. гривень одноразової матеріальної допомоги для сімей українських полонених моряків у Росії, термін утримання під вартою яких у Росії хочуть продовжити.

Про це Українським Новинам повідомив представник обладміністрації.

Повідомляється, що одноразову матеріальну допомогу виділили сім'ям військовослужбовців Військово-морських сил України та Служби безпеки, які входили до складу екіпажів кораблів "Бердянськ", "Нікополь" і "Яни Капу".

Як повідомляли Українські Новини, Росія відмовилася брати участь у слуханнях Міжнародного трибуналу щодо захоплення українських моряків.

25 листопада 2018 року російські військові захопили 2 українських катери і буксир ВМС біля Керченської протоки.

Всі захоплені біля Керченської протоки українські військові моряки заявили, що є військовополоненими.

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