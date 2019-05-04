Під Чернівцями мати і підліток побили поліцейського за зауваження про куріння біля лікарні

Підліток з матір'ю напали на поліцейського через зауваження про куріння у Чернівецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

Згідно йому, інцидент стався 3 травня в селищі Кельменці.

Під час виконання службових обов'язків 2 дільничних офіцерів поліції помітили біля центральної районної лікарні 17-річного місцевого жителя, який курив сигарети.

Щоб припинити порушення заборони куріння в громадських місцях, поліцейські зробили хлопцеві зауваження, і він припинив курити.

Через деякий час підліток разом з 36-річною матір'ю підійшли до одного з дільничних і почали нецензурно лаятися через зроблене зауваження.

При цьому хлопець напав ззаду на правоохоронця, а жінка била його руками по голові.

У результаті протиправних дій зловмисників міліціонер отримав тілесні ушкодження у вигляді осадження лівої половини обличчя та м'яких тканин потилиці.

За фактом нападу на дільничного слідчі Кельменецького відділу поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.

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