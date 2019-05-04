Під Чернівцями мати і підліток побили поліцейського за зауваження про куріння біля лікарні

Підліток з матір'ю напали на поліцейського через зауваження про куріння у Чернівецькій області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nЗгідно йому, інцидент стався 3 травня в селищі Кельменці.\r\nПід час виконання службових обов'язків 2 дільничних офіцерів поліції помітили біля центральної районної лікарні 17-річного місцевого жителя, який курив сигарети.\r\nЩоб припинити порушення заборони куріння в громадських місцях, поліцейські зробили хлопцеві зауваження, і він припинив курити.\r\nЧерез деякий час підліток разом з 36-річною матір'ю підійшли до одного з дільничних і почали нецензурно лаятися через зроблене зауваження.\r\nПри цьому хлопець напав ззаду на правоохоронця, а жінка била його руками по голові.\r\nУ результаті протиправних дій зловмисників міліціонер отримав тілесні ушкодження у вигляді осадження лівої половини обличчя та м'яких тканин потилиці.\r\nЗа фактом нападу на дільничного слідчі Кельменецького відділу поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у Житомирі жінка розбила поліцейському голову пляшкою за зауваження.\r\nРаніше у Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського.