В Киеве пьяный мужчина ранил ножом в грудь полицейского

Нападение на полицейского в Киеве на Лесном. Фото: Информатор

Нападение на полицейского в Киеве на Лесном. Фото: Информатор

Вчера, 1 мая, в Киеве пьяный мужчина напал на полицейского, ударив его ножом в грудь. Об этом сообщает Информатор.

Так, сообщается, что инцидент произошел по адресу Лесной проспект, 13.

Как сообщили очевидцы, мужчина с явными признаками алкогольного опьянения с ножом в руке ходил по двору жилого дома. Навстречу ему шел полицейский, который проживает в доме неподалеку.

Отмечается, что правоохранитель не был при исполнении служебных обязанностей однако решил урезонить мужчину, которой вел себя неадекватно. Между ними произошла потасовка, в результате которой злоумышленник ударил полицейского ножом в грудь. Нож попал мужчине прямо в ребро.

На место происшествия прибыли несколько экипажей патрульной полиции и "скорая". Правоохранители задержали нападавшего и надели на него наручники. Мужчина вел себя неадекватно, угрожал полицейским, кричал и матерился. Позже выяснилось, что во дворах он пытался скрыться от преследования полиции, поскольку машина, на которой ехал злоумышленник, попала в ориентировку правоохранителей. Он оставил автомобиль Kia Sportage с наклейками службы такси Uklon возле дома и зашел во двор, где у него и произошел конфликт с полицейским.

Нападение на полицейского в Киеве на Лесном. Фото: Информатор

Правоохранителя с колото-резаной раной в районе грудной клетки госпитализировали в ближайшую больницу. Нападавшего в наручниках доставили в управление полиции, где он прошел тест на содержание алкоголя в крови. Прибор показал 1,23 промилле. Детали произошедшего установит следствие.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве в драке пьяный полицейский ранил ножом своего коллегу.

Ранее в Киеве вблизи моста Патона женщина порезала мужчину, потому что он не дал ей денег.