В Житомире женщина разбила полицейскому голову бутылкой за замечание

Сегодня ночью, 4 мая, в Житомире полицейскому разбили голову бутылкой во время исполнения служебных обязанностей. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Так, сообщается, что инцидент произошел около полуночи. Полицейский во время исполнения служебных обязанностей сделал замечание женщине, которая вместе со своими знакомыми распивала алкоголь на улице.

Отмечается, что группа отреагировала на замечание правоохранителей агрессивно. В частности, 32-летняя местная жительница ударила полицейского бутылкой по голове.

"Одна из участниц компании, 32-летняя местная жительница, умышленно ударила 25-летнего полицейского стеклянной бутылкой по голове, причинив ему ушибы и резаные раны", - подчеркивается в сообщении.

На место события были вызваны следственно-оперативная группа, сотрудники которой задокументировали событие, и медики для оказания патрульному необходимой помощи.

В настоящее время виновница инцидента задержана. По факту избиения полицейского открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УКУ.

Женщине может грозить до 5 лет лишения свободы.

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