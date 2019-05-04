Новообраний Президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.

Як повідомляли Українські Новини, новообраний Президент зустрівся у Верховній Раді в суботу з депутатами та головами фракцій, і за підсумками переговорів заявив, що дата інавгурації стане відома не раніше 14 травня.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.