Зеленский заявил, что дата инаугурации станет известна не ранее 14 мая

Новоизбранный Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров с депутатами Верховной Рады заявил, что дата инаугурации будет известна не ранее 14 мая, передают Українськi Новини.

"Мы обсуждали разные даты, но есть разные мнения у лидеров фракций, свои мнения. Поэтому дату мы, наверное, сможем с вами понять только 14 мая на заседании Верховной Рады. Они будут голосовать за нашу дату, а мы посмотрим", - сказал Зеленский.

Зеленский отметил, что сообщит о намерениях досрочного роспуска Рады после инаугурации.

"Еще рано об этом говорить. Еще пока нет полномочий. Как только они будут, вы об этом узнаете", - сообщил он.

Кроме того председатель фракции "Объединение "Самопомощь" в парламенте Олег Березюк ответил прессе, что Президент Петр Порошенко не присутствовал на встрече.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский приехал в Верховную Раду и заявил, что настаивает на проведении инаугурации 19 мая.

Ранее в Раде предложили провести инаугурацию Зеленского 19 мая.

Также Геращенко прогнозирует назначение даты инаугурации на первой пленарной неделе.