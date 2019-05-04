Зеленський заявив, що дата інавгурації стане відома не раніше 14 травня

Новообраний Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з депутатами Верховної Ради заявив, що дата інавгурації буде відома не раніше 14 травня, передають Українські Новини.

"Ми обговорювали різні дати, але є різні думки у лідерів фракцій, свої думки. Тому дату ми, напевно, зможемо з вами зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради. Вони будуть голосувати за нашу дату, а ми подивимося", - сказав Зеленський.

Зеленський зазначив, що повідомить про наміри дострокового розпуску Ради після інавгурації.

"Ще рано про це говорити. Ще поки немає повноважень. Як тільки вони будуть, ви про це дізнаєтеся", - повідомив він.

Крім того, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк відповів пресі, що Президент Петро Порошенко не був присутній на зустрічі.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав у Верховну Раду і заявив, що наполягає на проведення інавгурації 19 травня.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.