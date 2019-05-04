Зеленський заявив, що дата інавгурації стане відома не раніше 14 травня

Новообраний Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів з депутатами Верховної Ради заявив, що дата інавгурації буде відома не раніше 14 травня, передають Українські Новини.\r\n"Ми обговорювали різні дати, але є різні думки у лідерів фракцій, свої думки. Тому дату ми, напевно, зможемо з вами зрозуміти тільки 14 травня на засіданні Верховної Ради. Вони будуть голосувати за нашу дату, а ми подивимося", - сказав Зеленський.\r\nЗеленський зазначив, що повідомить про наміри дострокового розпуску Ради після інавгурації.\r\n"Ще рано про це говорити. Ще поки немає повноважень. Як тільки вони будуть, ви про це дізнаєтеся", - повідомив він.\r\nКрім того, голова фракції "Об'єднання "Самопоміч" в парламенті Олег Березюк відповів пресі, що Президент Петро Порошенко не був присутній на зустрічі.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський приїхав у Верховну Раду і заявив, що наполягає на проведення інавгурації 19 травня.\r\nРаніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.\r\nТакож Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.