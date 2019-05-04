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04 травня 2019, субота, 16:55 16
Події 2019-05-04T18:00:02+03:00
Українські Новини
У Житомирі жінка розбила поліцейському голову пляшкою за зауваження

У Житомирі жінка розбила поліцейському голову пляшкою за зауваження

Сьогодні вночі, 4 травня, в Житомирі поліцейському розбили голову пляшкою під час виконання службових обов'язків. Про це повідомляє прес-служба поліції області.

Так, повідомляється, що інцидент стався близько опівночі. Поліцейський під час виконання службових обов'язків зробив зауваження жінці, яка разом зі своїми знайомими розпивала алкоголь на вулиці.

Відзначається, що група відреагувала на зауваження правоохоронців агресивно. Зокрема, 32-річна місцева мешканка вдарила поліцейського пляшкою по голові.

"Одна з учасниць компанії, 32-річна місцева мешканка, навмисне вдарила 25-річного поліцейського скляною пляшкою по голові, спричинивши йому забиття і різані рани", - підкреслюється в повідомленні.

На місце події було викликано слідчо-оперативну групу, працівники якої задокументували подію, і медики для надання патрульному необхідної допомоги.

Наразі винуватиця інциденту затримана. За фактом побиття поліцейського відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 (Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) ККУ.

Жінці може загрожувати до 5 років позбавлення волі.

Як повідомляли Українські Новини, у Києві п'яний чоловік поранив ножем у груди поліцейського.

Раніше в Чорнобилі жінка прокусила руку поліцейському і вдарила його балонним ключем.

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