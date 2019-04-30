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30 апреля 2019, вторник, 16:56 361
Происшествия 2019-04-30T17:05:33+03:00
Українські Новини
В Чернобыле женщина прокусила руку полицейскому и ударила его баллонным ключом

В Чернобыле женщина прокусила руку полицейскому и ударила его баллонным ключом

Машина задержанных. Фото: полиция Киевской области
Машина задержанных. Фото: полиция Киевской области

При проверке документов на контрольно пропускном пункте в Чернобыльской зоне отчуждения между водителем и правоохранителями возник конфликт, следствием которого стало задержание двух человек.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киевской области, передают Українські Новини.

Полицейские остановили автомобиль ВАЗ-212103, водитель которого находился в состоянии алкогольного опьянения и нарушал правила дорожного движения. На требование полицейского предоставить документы для проверки, водитель начал хватать его за форменную одежду и снаряжение.

На помощь правонарушителю вышла пассажирка авто, которая оказалась его сожительницей, и неожиданно укусила за руку и ударила одного из правоохранителей баллонным ключом по голове. Впоследствии медики диагностировали у него гематому и прокус фаланги на руке.

Сейчас оба правонарушители задержаны по ст.208 УПК Украины. На 40-летнего водителя составили протокол по ст.130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения) КоАП. Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщали Українські Новини, в Чернобыльской зоне поймали три группы сталкеров и задержали сборщиков ягод с полными ведрами черники.

Также в Одессе трое мужчин избили полицейского.

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