Зеленський приїхав у Верховну Раду

Сьогодні, 4 травня, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на виборах Президента України, приїхав у Верховну Раду України. Про це повідомляють Українські Новини.

Так, стало відомо, що новообраний Президент прибув до Верховної Ради для зустрічі з депутатами та головами фракцій.

Перед зустріччю з депутатами Зеленський також поспілкувався з журналістами, відповівши на деякі питання щодо його інавгурації.

"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.

Зокрема, Зеленський сказав, що наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.