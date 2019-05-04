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04 травня 2019, субота, 15:22 565
Політика 2019-05-04T17:51:42+03:00
Українські Новини
Зеленський приїхав у Верховну Раду

Зеленський приїхав у Верховну Раду

Володимир Зеленський. Фото: YouTube
Володимир Зеленський. Фото: YouTube

Сьогодні, 4 травня, Володимир Зеленський, який здобув перемогу на виборах Президента України, приїхав у Верховну Раду України. Про це повідомляють Українські Новини.

Так, стало відомо, що новообраний Президент прибув до Верховної Ради для зустрічі з депутатами та головами фракцій.

Перед зустріччю з депутатами Зеленський також поспілкувався з журналістами, відповівши на деякі питання щодо його інавгурації.

"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.

Зокрема, Зеленський сказав, що наполягатиме на проведенні інавгурації 19 травня.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.

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