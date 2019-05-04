Зеленський приїхав у Верховну Раду

Новообраний Президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.

Новообраний Президент прибув до Верховної Ради в суботу для зустрічі з депутатами та головами фракцій.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.