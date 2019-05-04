Зеленський приїхав у Верховну Раду

Новообраний Президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.\r\nПро це він сказав журналістам, передають Українські Новини.\r\n"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.\r\nНовообраний Президент прибув до Верховної Ради в суботу для зустрічі з депутатами та головами фракцій.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію.\r\nРаніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.\r\nТакож Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.