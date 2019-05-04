підписатися на розсилку
26.35 26.8
29.3 30
˟
04 травня 2019, субота, 15:22 308
Політика 2019-05-04T15:26:41+03:00
Українські Новини
Зеленський приїхав у Верховну Раду

Зеленський приїхав у Верховну Раду

Володимир Зеленський. Фото: YouTube
Володимир Зеленський. Фото: YouTube

Новообраний Президент Володимир Зеленський наполягає на проведенні інавгурації 19 травня.

Про це він сказав журналістам, передають Українські Новини.

"Ми будемо пробивати 19 число... Так, травня", - сказав Зеленський.

Новообраний Президент прибув до Верховної Ради в суботу для зустрічі з депутатами та головами фракцій.

Як повідомляли Українські Новини, у ЗМІ з'явилася інформація, що Зеленський і Парубій обговорили інавгурацію.

Раніше в Раді запропонували провести інавгурацію Зеленського 19 травня.

Також Геращенко прогнозує призначення дати інавгурації на першому пленарному тижні.

Більше новин про: Верховна Рада Володимир Зеленський інавгурація

Архів
Новини
Зеленський заявив, що його команда готує "відповідь" на видачу Росією паспортів жителям "ЛДНР" 16:13
Мураєв звернувся до Зеленського з вимогою зупинити конфлікт на сході 15:52
Град, шквальний вітер і грози: рятувальники попередили українців про небезпечну погоду 15:42
Зеленський приїхав у Верховну Раду 15:22
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області 15:02
більше новин
Київська кондфабрика Roshen збільшила дохід на 44% в 2018 11:39
Міністр оборони висловився про заяву Коломойського про "громадянську війну в Україні" 11:50
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
У 2018 "Укренерго" збільшила прибуток на 46,4% до 2,56 млрд гривень 11:38
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Борт №90 в Конго.
Легендарний борт №90: підбитий на Донбасі гелікоптер знову в строю і гідно виконує завдання в ДР Конго 19:14
Кабмін затвердив перелік видів економічної діяльності, що відносяться до креативних індустрій 19:31
Зеленський
3000 блогерів, телеведучих, акторів і студентів подалися на конкурс спікера Президента 3еленського 12:45
Інавгурація Зеленського відбудеться не пізніше 2 червня: опубліковані результати виборів 08:45
Коломойський дорікнув Зеленському, що той хоче зустрітися з великим бізнесом "як з колгоспом" 10:50
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok