Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області

Бойовик самопроголошеної "Донецької народної республіки" здався правоохоронцям у Донецькій області.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.\r\nУ червні 2014 року 17-річний підліток приєднався до бойовиків.\r\nПісля звільнення військовими міст в Донецькій області він залишився в рідному місті, але згодом вирішив знову приєднатися до незаконних формувань.\r\nУ серпні 2014 року він поїхав у Донецьк, де приєднався до батальйону ДНР, і в січні 2015 охороняв адміністративну будівлю цього батальйону.\r\nНайманець добровільно здався правоохоронцям і після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення він зможе бути звільнений від покарання за ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, поліція затримала розвідника "ЛНР".\r\nРаніше прикордонники затримали видвореного з Білорусі бойовика "ДНР".