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04 травня 2019, субота, 15:02 162
Силові структури 2019-05-04T15:24:23+03:00
Українські Новини
Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області

Бойовик "ДНР" добровільно здався поліції в Донецькій області

Бойовик самопроголошеної "Донецької народної республіки" здався правоохоронцям у Донецькій області.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Національної поліції, передають Українські Новини.

У червні 2014 року 17-річний підліток приєднався до бойовиків.

Після звільнення військовими міст в Донецькій області він залишився в рідному місті, але згодом вирішив знову приєднатися до незаконних формувань.

У серпні 2014 року він поїхав у Донецьк, де приєднався до батальйону ДНР, і в січні 2015 охороняв адміністративну будівлю цього батальйону.

Найманець добровільно здався правоохоронцям і після перевірки на відсутність тяжких злочинів проти мирного населення він зможе бути звільнений від покарання за ч. 6 ст. 260 (створення не передбачених законом збройних формувань) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, поліція затримала розвідника "ЛНР".

Раніше прикордонники затримали видвореного з Білорусі бойовика "ДНР".

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