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04 травня 2019, субота, 14:20 5
Політика 2019-05-04T14:30:04+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив голову Нацради з телебачення Артеменка

Порошенко звільнив голову Нацради з телебачення Артеменка

Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua
Юрій Артеменко. Фото: sostav.ua

Голова Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Юрій Артеменко подав у відставку.

Про це йдеться в заяві Артеменко, опублікованому прес-службою ради, передають Українські Новини.

"Термін моїх повноважень як члена Національної ради завершується в липні. Однак сьогодні, за два місяці до його закінчення, я прийняв рішення подати у відставку і піти з посади", - написано в ньому.

Артеменко вказує, що прийняв рішення у зв'язку з втомою від 5 років роботи і отримання пропозиції про перехід на іншу роботу.

Голова ради вказує серед своїх досягнень на посаді початок будівництва мережі Громадського телебачення і радіо, надання цифрових частот телеканалам "UA.Перший", "Культура" і "Рада"; появу радіо для військових і введення цифрового радіо; введення мовних квот.

Він зазначає, що за час його головування була обмежена трансляція близько 80 телепрограм з Росії, з'явилося понад 50 українських телеканалів.

В суботу був опублікований указ Президента Петра Порошенка №186/2019, згідно з яким Артеменко звільнений з посади голови Нацради.

Як повідомляли Українські Новини, у Верховній Раді зібрали перші 35 підписів за відставку Парубія.

Також заступник генпрокурора Єнін подав у відставку.

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