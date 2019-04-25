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25 апреля 2019, четверг, 20:44 830
Верховная Рада и партии 2019-04-25T20:44:26+03:00
Українські Новини
В Верховной Раде собрали первые 35 подписей за отставку Парубия

В Верховной Раде собрали первые 35 подписей за отставку Парубия

Депутаты Верховной Рады начали сбор подписей за отставку спикера парламента Андрея Парубия, и на данный момент уже собрано 35 подписей. Об этом сообщает автор инициативы народный депутат Валерий Писаренко на своей странице в Facebook.

Сопроводив свой пост фотографией проекта постановления, он написал, что решение об отставке Парубия должно "завершить эпоху беззакония, несправедливости и безнаказаности".

"Первый день. Ни много ни мало 35 подписей. Оставляю подписные листы в секретариате Партии Видродження на ул. Садовой 3, комната 324, этаж 3 для тех, кто сегодня не успел или еще не решился сделать этот шаг. Дальше будем собирать голоса тихо и в следующий раз комментарии будут вместе со 150 голосами, если успеем до скорого окончания работы этого созыва парламента", - сообщил депутат. 

Как сообщали Українськi Новини, в СМИ появилась информация, что Банковая хочет отправить в отставку главу КС для срыва инаугурации Зеленского.

Ранее глава Конституционного суда заявил, что не приведет к присяге Президента в случае фальсификации выборов.

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