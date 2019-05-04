У неділю в Україні пройдуть грози зі шквалами, але буде тепло

Життя

5 травня в Києві хмарно, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м/с, вранці та вдень пориви 15-20 м/с, температура вночі +5...+12 градусів, вдень +13...+21 градус.

У Карпатах дощі, температура вночі +4...+9 градусів, удень +8...+13 градусів, у Моршині дощі, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів, у Трускавці дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів, у Сваляві вночі дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.

На півночі України ясно, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.

У центрі України ясно, вночі місцями короткочасний дощ, грози, вдень без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+25 градусів.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі +5...+13 градусів, вдень +19...+26 градусів.На півдні України без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м/з, вдень місцями пориви 15-20 м/с, температура вночі +6...+12 градусів, удень +17...+25 градусів.

У Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м/с, температура вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градусів.

У Ялті без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.

Як повідомляли Українські Новини, Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.

Також синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.