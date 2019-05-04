У неділю в Україні пройдуть грози зі шквалами, але буде тепло

5 травня в Києві хмарно, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +21...+23 градуси.\r\nПро це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.\r\nНа заході України хмарно, дощі, місцями грози, вітер південно-східний, 7-12 м\/с, вранці та вдень пориви 15-20 м\/с, температура вночі +5...+12 градусів, вдень +13...+21 градус.\r\nУ Карпатах дощі, температура вночі +4...+9 градусів, удень +8...+13 градусів, у Моршині дощі, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів, у Трускавці дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +13...+15 градусів, у Сваляві вночі дощі, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +15...+17 градусів.\r\nНа півночі України ясно, вночі короткочасний дощ, місцями грози, вдень без істотних опадів. Вітер південний, 7-12 м\/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +18...+24 градуси.\r\nУ центрі України ясно, вночі місцями короткочасний дощ, грози, вдень без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі +7...+13 градусів, вдень +17...+25 градусів.\r\nНа сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, температура вночі +5...+13 градусів, вдень +19...+26 градусів.На півдні України без істотних опадів, вітер південний, 7-12 м\/з, вдень місцями пориви 15-20 м\/с, температура вночі +6...+12 градусів, удень +17...+25 градусів.\r\nУ Криму мінлива хмарність, без опадів, вітер південний, 7-12 м\/с, температура вночі +7...+12 градусів, удень +17...+22 градусів.\r\nУ Ялті без опадів, температура вночі +9...+11 градусів, вдень +19...+21 градус.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.\r\nТакож синоптик дала попередній прогноз погоди на тиждень.