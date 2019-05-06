Після вихідних НБУ знову зміцнив гривню до 26,4 UAH/USD

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 травня, на 7,67% до 26,4805 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nУ попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 травня, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3443,3705\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2648,0461\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2595,0061\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n237,4514\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,0972\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2953,8954\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню на кінець тижня до 26,5 UAH\/USD.\r\nРаніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.\r\nТим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.