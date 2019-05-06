Після вихідних НБУ знову зміцнив гривню до 26,4 UAH/USD

Національний банк підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 6 травня, на 7,67% до 26,4805 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

У попередній торговий день НБУ знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 травня, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3443,3705 100 доларів США 2648,0461 100 швейцарських франків 2595,0061 1000 ієн 237,4514 10 російських рублів 4,0972 100 євро 2953,8954

Як повідомляли Українські Новини, НБУ зміцнив гривню на кінець тижня до 26,5 UAH/USD.

Раніше економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

Тим часом, Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.