Канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні

Канцлер Австрії Себастьян Курц запевнив новообраного Президента Володимира Зеленського в підтримці Австрією реформ в Україні.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні відбувся дружній телефонний дзвінок з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії і ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи і боротьбу з корупцією".

Також канцлер наголосив на необхідності домогтися прогресу в реалізації "мінських домовленостей" з дотриманням територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомляли Українські Новини, радник новообраного Президента Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк та радник з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка провели зустрічі з послами ЄС в Брюсселі (Бельгія).

Раніше в МЗС України різко відреагували на заяву голови МЗС Австрії про прекрасні відносини з Росією.

Також Литва запропонувала Зеленському допомогу у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів.