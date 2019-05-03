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03 травня 2019, пʼятниця, 19:56 13
Зовнішня політика 2019-05-03T21:30:01+03:00
Українські Новини
Канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні

Канцлер Австрії Курц дружньо поговорив по телефону із Зеленським і пообіцяв підтримку реформ в Україні

Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal
Себастьян Курц. Фото: sari_s - LiveJournal

Канцлер Австрії Себастьян Курц запевнив новообраного Президента Володимира Зеленського в підтримці Австрією реформ в Україні.

Про це він написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Сьогодні відбувся дружній телефонний дзвінок з обраним президентом України Володимиром Зеленським. Україна залишається важливим партнером для Австрії і ЄС, ми будемо продовжувати активно підтримувати реформи і боротьбу з корупцією".

Також канцлер наголосив на необхідності домогтися прогресу в реалізації "мінських домовленостей" з дотриманням територіальної цілісності і суверенітету України.

Як повідомляли Українські Новини, радник новообраного Президента Зеленського, колишній міністр фінансів Олександр Данилюк та радник з питань антикорупційної політики Руслан Рябошапка провели зустрічі з послами ЄС в Брюсселі (Бельгія).

Раніше в МЗС України різко відреагували на заяву голови МЗС Австрії про прекрасні відносини з Росією.

Також Литва запропонувала Зеленському допомогу у боротьбі з корупцією і реформуванні правоохоронних органів.

Більше новин про: Себастьян Курц Президент України Володимир Зеленський реформи в Україні Україна-Австрія

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