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03 травня 2019, пʼятниця, 19:23 11
Президент 2019-05-03T19:31:39+03:00
Українські Новини
Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин

Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин

Президент Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента Управління державної охорони України.

Про це йдеться в указі №179 від 3 травня, передають Українські Новини.

"Звільнити Федорова Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - сказано в документі.

Причини звільнення не вказані.

У червні 2014 року Порошенко призначив Федорова начальником Служби безпеки Президента.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський не зможе відмовитися від охорони після інавгурації. В Управлінні держохорони розповіли, хто охороняє Зеленського.

Раніше Порошенко звільнив з посади посла в Молдові Гнатішина.

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