Порошенко звільнив начальника Служби безпеки Президента Федорова без пояснення причин

Президент Петро Порошенко звільнив Юрія Федорова з посади заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента Управління державної охорони України.\r\nПро це йдеться в указі №179 від 3 травня, передають Українські Новини.\r\n"Звільнити Федорова Юрія Віталійовича з посади заступника начальника Управління - начальника Служби безпеки Президента України Управління державної охорони України", - сказано в документі.\r\nПричини звільнення не вказані.\r\nУ червні 2014 року Порошенко призначив Федорова начальником Служби безпеки Президента.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський не зможе відмовитися від охорони після інавгурації. В Управлінні держохорони розповіли, хто охороняє Зеленського.\r\nРаніше Порошенко звільнив з посади посла в Молдові Гнатішина.