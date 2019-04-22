В Управлении госохраны рассказали, кто охраняет Зеленского

Глава Управления государственной охраны Валерий Гелетей заявляет, что кандидата в Президенты Владимира Зеленского охраняют бывшие сотрудники Главного управления разведки Министерства обороны.

Об этом он сказал в интервью Hromadske.ua, передают Українськi Новини.

Гелетей отметил, что общался с охранниками Зеленского во время подготовки к дебатам на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский".

"Это (охранники Зеленского) - бывшие военнослужащие Главного управления разведки Министерства обороны, которые там работали, уже уволились и на пенсии. Это молодые люди, я увидел, что у них есть опыт. Возможно, не такой, как хотелось бы по стандартам Управления госохраны, но для обеспечения мер безопасности они, в принципе, профессиональные люди", - сказал он.

В то же время Гелетей подчеркнул, что с момента занятия Зеленским поста Президента его возьмут под охрану сотрудники Управления госохраны.

Также Гелетей подчеркнул, что не намерен подавать в отставку.

Как сообщали Українськi Новини, 19 апреля окружные избирательные комиссии взяли под охрану.

ЦИК посчитал 99% бюллетеней: у Зеленского 73,21%, у Порошенко - 24,46%.

Ранее Владимир Зеленский пришел в штаб под музыку из сериала "Слуга народа"