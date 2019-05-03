МОЗ спростувало інформацію про махінації коштами для закупівлі ліків

Міністерство охорони здоров'я спростовує інформацію про махінації засобами, спрямованими на закупівлю ліків через Дитячий фонд Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Програму розвитку ООН (ПРООН) в Україні та закупівельне агентство Crown Agents (Велика Британія), і звинувачує Рахункову палату в маніпулюванні громадською думкою.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства охорони здоров'я, передають Українські Новини.

"24 квітня Рахункова палата України оприлюднила на своєму офіційному сайті неправдиву і маніпулятивну інформацію про результати аудиту ефективності використання бюджетних коштів Міністерством охорони здоров'я України під час медичних закупівель через міжнародні організації. МОЗ України не може допустити, щоб публікації від імені державних органів вводили в оману журналістів та українське суспільство. Тому публікуємо спростування неправдивих даних", - сказано в ньому.

Згідно з повідомленням, сумніви в достовірності інформації Рахункової палати викликає вже той факт, що в офіційному повідомленні відомство суперечить своїм же твердженням.

"Зокрема, в публікації йдеться, що "економність бюджетних витрат на придбання лікарських засобів і медичних виробів за цінами, які значно нижчі порівняно з цінами закупівель, до 2015 року здійснювало безпосередньо міністерство, беззаперечна". Водночас Рахункова палата стверджує, що "основного очікуваного результату від зміни системи централізованих закупівель суспільство досі не отримало", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що закупівлі ліків за низькими цінами - один із ключових чинників підвищення рівня забезпеченості безкоштовним лікуванням за кошти держбюджету.

У повідомленні сказано, що зараз держава забезпечує всіх пацієнтів з інфарктом у критичному стані безкоштовними стентами, а на 90% препаратів для онкохворих ціни знижено.

Деякі препарати для пацієнтів із раком крові вдалося закупити в 67 разів дешевше, ніж це робило міністерство до впровадження закупівель через міжнародні організації.

Закупівлі через міжнародні організації в рази ефективніші, ніж регіональні.

Онкологічний препарат цисплатин "Ебеве": ціна на міжнародних закупівлях - 5,16 долара, а Головний військовий клінічний госпіталь закупив його в 3 рази дорожче - по 16,16 доларів.

Рахункова палата заявляє про "безгосподарність і безконтрольність з боку Міністерства охорони здоров'я України", які нібито стали причиною порушення умов договорів та накопичення коштів держбюджету на рахунках міжнародних компаній.

"Коли на рахунках міжнародних організацій, залучених Україною до державних закупівель ліків, можуть залишатися кошти? В основному тоді, коли міжнародна організація здійснила закупівлю за меншою ціною, ніж очікувалося, на її рахунках залишаються кошти, які або використовуються для додаткових закупівель, або повертаються в державний бюджет України. Так, наприклад, Рахунковій палаті під час аудиту було надано копії документів про отримання Держказначейством коштів, які повернулися від Програми розвитку ООН в рамках виконання угоди із закупівлі лікарських засобів і медичних виробів, укладеного за рахунок коштів державного бюджету 2016 року в розмірі близько 20 млн гривень, а також від "Краун Ейджентс" - на суму близько 300 тис. доларів США. Щодо залишків на рахунках ЮНІСЕФ за бюджет 2016 року, уряд, реагуючи на спалах кору, прийняв рішення про додаткові закупівлі вакцин на ці зекономлені кошти. Вже в цьому році до України поставлять додатково близько 780 000 доз вакцин. Тобто зекономлені гроші, які Рахункова палата визначила як неефективне використання бюджетних коштів, дозволили забезпечити захист від кору, краснухи та паротиту для ще близько 780 000 українських дітей і дорослих під час масштабного захворювання нак кір", - сказано в повідомленні.

МОЗ зазначає, що Рахункова палата України маніпулює даними про нібито затягування термінів поставок, формуючи враження, нібито пацієнти не забезпечені ліками вчасно.

Раніше голова Рахункової палати Валерій Пацкан заявляв, що 300 млн гривень, які були спрямовані Міністерством охорони здоров'я Дитячому фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ), Програмою розвитку ООН (ПРООН) в Україні та закупівельному агентству Crown Agents (Велика Британія), до 2 років перебували на рахунках організацій.

Як повідомляли Українськi Новини, з 1 липня МОЗ регулюватиме ціни на ліки з Нацпереліку.

У березні МОЗ заявило про намір встановити граничні ціни на ліки, які включені до Національного переліку основних лікарських засобів.