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03 травня 2019, пʼятниця, 16:29 30
Судова влада 2019-05-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
США відмовили у візі голові КС Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення

США відмовили у візі голові КС Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення

Станіслав Шевчук. Фото: wikipedia
Станіслав Шевчук. Фото: wikipedia

Організація "Центр протидії корупції" заявляє, що США відмовили у візі голові Конституційного Суду Станіславові Шевчуку через скасування статті про незаконне збагачення.

Про це йдеться в заяві організації, передають Українські Новини.

"Друзі, у голови Конституційного Суду України відбулася неприємність. Станіславу Шевчуку відмовили у візі до США. Джерела зазначають, що Шевчук позбувся американської візи через скасування статті про незаконне збагачення", - сказано в ньому.

Центр протидії корупції не вважає, що США анулює візи всім суддям КС і депутатам Верховної Ради, причетним до скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення.

Як повідомляли Українські Новини, командир батальйону київської поліції поскаржився на відмову у візі США з-за низької зарплати.

Тим часом у МЗС України розповіли, як тепер отримувати візу в США.

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