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03 травня 2019, пʼятниця, 15:59 13
Економіка 2019-05-03T18:00:02+03:00
Українські Новини
Через зупинки транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень

Через зупинки транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень

Нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" оцінює в 29,2 млн гривень недоотриману виручку через зупинку транзиту нафти.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба "Укртранснафти".

"Так, виходячи з планів транспортування, станом на 3 травня недоотриманий прибуток "Укртранснафти" від надання послуг з транспортування нафти транзитом у напрямку Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини становить орієнтовно 29,2 млн гривень", - повідомив представник прес-служби.

Також "Укртранснафта" розраховує, що невиконані плани поставок нафти російських вантажовідправників будуть надолужені за рахунок збільшення обсягів перекачування в наступні звітні періоди до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня о 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Раніше Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.

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