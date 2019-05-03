Через зупинки транзиту нафти "Укртранснафта" недоотримала майже 3 мільйонів гривень

Нафтотранспортна компанія "Укртранснафта" оцінює в 29,2 млн гривень недоотриману виручку через зупинку транзиту нафти.

Про це Українським Новинам повідомила прес-служба "Укртранснафти".

"Так, виходячи з планів транспортування, станом на 3 травня недоотриманий прибуток "Укртранснафти" від надання послуг з транспортування нафти транзитом у напрямку Словацької Республіки, Чеської Республіки та Угорщини становить орієнтовно 29,2 млн гривень", - повідомив представник прес-служби.

Також "Укртранснафта" розраховує, що невиконані плани поставок нафти російських вантажовідправників будуть надолужені за рахунок збільшення обсягів перекачування в наступні звітні періоди до кінця поточного року.

Як повідомляли Українські Новини, "Укртранснафта" 25 квітня о 21:43 вимушено припинила транзит нафти по магістральному нафтопроводу "Мозир - Броди".

Раніше Білорусь відновила постачання бензину і дизпалива в Україну і Польщу.