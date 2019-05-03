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03 травня 2019, пʼятниця, 14:53 18
Судова влада 2019-05-03T15:45:02+03:00
Українські Новини
Прокурор Луганської області отримав 1,7 мільйона доходів і разову допомогу у півтори тисячі гривень

Прокурор Луганської області отримав 1,7 мільйона доходів і разову допомогу у півтори тисячі гривень

Прокурор Луганської області Володимир Янко задекларував 1 675 684 гривень доходу, одержаного в 2018 році, а також купівлю автомобіля Toyota Land Cruiser за 1 089 900 млн гривень.

Про це сказано в його декларації в Єдиному державному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передають Українські Новини.

З його доходів 838 623 гривень становить зарплата, 305 086 гривень - пенсія, 530 000 гривень - від відчуження рухомого майна, 1 265 гривень - разова грошова допомога від Івано-Франківської міськради, 710 гривень - відсотки від Приватбанку.

У власності прокурора куплений у квітні 2018 року за 1 089 900 млн гривень автомобіль Toyota Land Cruiser 200 2012 випуску.

Янку належить квартира площею 104,1 кв. м і гараж 26,2 кв. м в Івано-Франківську.

Також він орендує квартиру 54,3 кв. м у Сіверськодонецьку Луганської області.

Готівкою у прокурора 50 тис. доларів, 30 тис. гривень і 221 гривня у Приватбанку.

Тим часом, прокурор Донецької області зареєстрований в кімнаті гуртожитку і їздить на машині дружини.

Як повідомляли Українські Новини, у прокурора Запорізької області Романова у декларації вказано мільйон гривень і яхта, але немає машини.

А військовий прокурор Запорізького гарнізону заробив 800 тис. гривень за рік.

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