Военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год

Военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Андрей Сопивник задекларировал 786 667 гривен доходов, полученных в 2018 году.\r\nОб этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.\r\nИз доходов прокурора 456 837 гривен составила зарплата, 329 830 гривен – доход от продажи транспортного средства.\r\nВ собственности военного прокурора 1\/3 квартиры площадью 32 кв. м в Тербовле Тернопольской области.\r\nТакже он арендует квартиру площадью 62 кв. м в Кривом Рогу Днепропетровской области, на оплату которой он потратил 30 тыс. гривен.\r\nЧлены его семьи (жена, сын и дочь) доходов и собственности не декларируют.\r\nВкладов в банках ни у прокурора, ни у членов семьи нет, у него наличными 21 тыс. долларов.\r\nКак сообщали Українські Новини, у прокурора Запорожской области Романова в декларации указан миллион гривен и яхта, но нет машины.