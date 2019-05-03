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03 мая 2019, пятница, 13:24 583
Политика 2019-05-03T13:25:01+03:00
Українські Новини
Военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год

Военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год

Военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Андрей Сопивник задекларировал 786 667 гривен доходов, полученных в 2018 году.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из доходов прокурора 456 837 гривен составила зарплата, 329 830 гривен – доход от продажи транспортного средства.

В собственности военного прокурора 1/3 квартиры площадью 32 кв. м в Тербовле Тернопольской области.

Также он арендует квартиру площадью 62 кв. м в Кривом Рогу Днепропетровской области, на оплату которой он потратил 30 тыс. гривен.

Члены его семьи (жена, сын и дочь) доходов и собственности не декларируют.

Вкладов в банках ни у прокурора, ни у членов семьи нет, у него наличными 21 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, у прокурора Запорожской области Романова в декларации указан миллион гривен и яхта, но нет машины.

Больше новостей о: электронные декларации Запорожская область Андрей Сопивник

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