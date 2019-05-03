Военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год

Военный прокурор Запорожского гарнизона Южного региона Андрей Сопивник задекларировал 786 667 гривен доходов, полученных в 2018 году.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Из доходов прокурора 456 837 гривен составила зарплата, 329 830 гривен – доход от продажи транспортного средства.

В собственности военного прокурора 1/3 квартиры площадью 32 кв. м в Тербовле Тернопольской области.

Также он арендует квартиру площадью 62 кв. м в Кривом Рогу Днепропетровской области, на оплату которой он потратил 30 тыс. гривен.

Члены его семьи (жена, сын и дочь) доходов и собственности не декларируют.

Вкладов в банках ни у прокурора, ни у членов семьи нет, у него наличными 21 тыс. долларов.

Как сообщали Українські Новини, у прокурора Запорожской области Романова в декларации указан миллион гривен и яхта, но нет машины.