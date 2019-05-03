Прокурор Донецкой области зарегистрирован в комнате в общежитии и ездит на машине жены

Прокурор Донецкой области Евгений Бондаренко задекларировал 686 777 гривен доходов за 2018 год.

Об этом говорится в его декларации в Едином государственном реестре деклараций лиц, уполномоченных на исполнение функций государства или местного самоуправления, передают Українські Новини.

Все доходы прокурора составила его зарплата.

Его жена Елена Бондаренко задекларировала 532 624 гривны дохода от предпринимательской деятельности и 707 940 гривен от продажи недвижимости.

Автомобиля у прокурора нет, он пользуется принадлежащим жене автомобилем TOYOTA RAV4 2016 года выпуска.

В собственности прокурора жилья нет, он владеет земельным участком площадью 1 тыс. кв. м в селе Сеньковка Бориспольского района Киевской области и арендует квартиру 33,1 кв. м в Мариуполе Донецкой области.

Бондаренко с женой и дочерью зарегистрированы в комнате 15 кв. м в общежитии в Киеве и декларируют пользование принадлежащей третьим лицам квартирой 79,4 кв. м в Борисполе Киевской области.

Жене прокурора принадлежат земучасток 1,230 тыс. кв. м в Воропаеве Вышгородского района Киевской области и 1,854 тыс. кв. м в Тарасовке Бориспольского района Киевской области.

Дочери прокурора принадлежит квартира 38,7 кв. м в Вышгороде Киевской области.

Как сообщали Українські Новини, у прокурора Запорожской области Романова в декларации указан миллион гривен и яхта, но нет машины.

А военный прокурор Запорожского гарнизона заработал 800 тыс. гривен за год.