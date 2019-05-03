Грози, шквали та зливи: на вихідних в Україні зіпсується погода

4 травня в Києві хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, вдень з грозою, вітер південно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +8...+10 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Про це Українським Новинам повідомив Гідрометеорологічний центр.

На заході України хмарно, дощ, місцями з грозами, вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі +4...+10 градусів, вдень +14...+20 градусів.

У Карпатах дощі, температура вночі +2...+7 градусів, удень +8...+13 градусів.

У Моршині дощі, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Трускавці дощ, температура вночі +6...+8 градусів, вдень +14...+16 градусів.

У Сваляві короткочасний дощ, температура вночі +7...+9 градусів, вдень +14...+16 градусів.

На півночі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +5...+10 градусів, вдень +15...+21 градус.

У центрі України хмарно з проясненнями, місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +5...+11 градусів, вдень +16...+23 градуси.

На сході України мінлива хмарність, без істотних опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +5...+12 градусів, удень +17...+23 градуси.

На півдні України мінлива хмарність, вночі без істотних опадів, вдень місцями невеликий короткочасний дощ, гроза, вітер південно-західний, 7-12 м/с, вдень подекуди шквали 15-20 м/с.

Температура повітря вночі +7...+12 градусів, удень +17...+24 градуси.

У Криму невелика хмарність, без опадів, вітер південно-західний, 7-12 м/с.

Температура повітря вночі +6...+11 градусів, удень +17...+22 градуси.

У Ялті без опадів.

Температура вночі +7...+9 градусів, вдень +18...+20 градусів.

Як повідомляли Українські Новини, після вихідних в Україні пройдуть дощі, очікуються заморозки і пориви вітру.

В Україну йдуть атмосферні фронти і похолодання: синоптик дала прогноз на вихідні.