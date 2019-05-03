Платіжний баланс у березні зведений з профіцитом $0,7 млрд

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні склав 650 млн доларів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в березні склав 650 млн доларів або 4.7% від ВВП (у березні минулого року - 712 млн доларів або 6.8% від ВВП).

Експорт товарів зростав більш високими темпами, ніж імпорт - 7.1% і 6,7% відповідно, на відміну від лютого, коли імпорт товарів зріс на 13.9%, тоді як їхній експорт збільшився на 7.5%.

У першому кварталі 2019 дефіцит поточного рахунку склав 422 млн доларів або 1.4% від ВВП (за січень - березень 2018 - 525 млн доларів, або на 2.0% від ВВП).

Обсяги експорту товарів склали 4.0 млрд доларів.

Зростання експорту продовольчих товарів (на 19.9% - в основному за рахунок експорту зернових) був частково нівельований зниженням експорту чорних і кольорових металів (на 12.6%).

Обсяги імпорту товарів становили 4.8 млрд. доларів.

Обсяги енергетичного імпорту зменшилися на 9.8% (у лютому збільшилися на 9.2%) завдяки скороченню імпорту газу і нафти.

Чистий приплив прямих іноземних інвестицій оцінений у 263 млн доларів (у березні 2018 - 148 млн доларів).

В реальний сектор було направлено 78% від загального обсягу прямих іноземних інвестицій.

Профіцит зведеного платіжного балансу склав 652 млн доларів (у березні 2018 дефіцит становив 76 млн доларів).

Обсяг міжнародних резервів виріс на 492 млн доларів, виплати боргу перед МВФ склали 160 млн доларів.

За станом на 1 квітня 2019 обсяг міжнародних резервів становив 20.6 млрд доларів, що забезпечує фінансування імпорту майбутнього періоду протягом 3.4 місяця.

Як повідомляли Українські Новини, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2018 році склав 4,7 млрд доларів, платіжний баланс зведений з профіцитом у 2,9 млрд доларів.

Національний банк з 2019 року змінює підхід до комунікаційного супроводу статистики платіжного балансу.

зокрема, припиняється публікація прес-релізів за попередніми даними.

Зате разом з оприлюдненням статистичних даних в останній день кожного місяця детальний аналіз платіжного балансу буде публікуватися одночасно в "Макроекономічному та монетарному огляді".

У січні-квітні поточного року державний бюджет виконано з дефіцитом 0,9 млрд гривень.

У квітні державний бюджет виконаний по доходах на 95,9%.