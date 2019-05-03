Курс долара підскочив перед вихідними після різкого обвалу

У п'ятницю курс продажу готівкового долара в обмінних пунктах київських банків станом на 9:30 підвищився порівняно з 2 травня на 7,32 коп. до 26,8010 UAH/USD, курс купівлі - на 7,11 коп. до 26,4187 UAH/USD.

Про це повідомляє BIN.ua.

Середній курс купівлі євро підвищився на 8,68 коп. до 29,4368 UAH/EUR, курс продажу підвищився на 7,76 коп. до 30,0258 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро 10 российских рублей Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний 26,4187 26,8010 29,4368 30,0258 3,68 4,23 Максимальный 26,5600 27,0000 29,6200 30,4000 4,02 5,00 Минимальный 26,0000 26,7000 29,0000 29,8500 2,50 4,05

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився відразу на 13 копійок.

Тим часом, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

За місяць долар впав майже на 70 копійок, а євро на цілу гривню.