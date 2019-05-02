За месяц доллар рухнул почти на 70 копеек, а евро на целую гривну

С 1 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 66,06 коп. до 26,7890 UAH\/USD, курс покупки понизился на 65,16 коп. до 26,4678 UAH\/USD.\r\nОб этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.\r\nСредний курс покупки евро понизился на 95,70 коп. до 29,4271 UAH\/EUR, курс продажи понизился на 100,20 коп. до 29,9643 UAH\/EUR.\r\nКурсы наличной иностранной валюты:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nДоллар США\r\nЕвро\r\nРоссийский рубль (10)\r\n\r\n\r\n \r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\nПокупка\r\nПродажа\r\n\r\n\r\nСредний курс на 26 апреля\r\n26,4678\r\n26,7890\r\n29,4271\r\n29,9643\r\n3,7400\r\n4,2500\r\n\r\n\r\nСредний курс на 1 апреля\r\n27,1194\r\n27,4496\r\n30,3841\r\n30,9663\r\n3,7400\r\n4,3100\r\n\r\n\r\nПо сравнению с 1 апреля\r\n-0,6516\r\n-0,6606\r\n-0,9570\r\n-1,0020\r\n0,0000\r\n-0,0600\r\n\r\n\r\n\r\nИспользованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.\r\nКак сообщали Українські Новини, после пасхальных праздников доллар обвалился сразу на 13 копеек.\r\nТем временем, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.\r\nТакже курс покупки рубля снова упал до 3,6 гривны за 10 рублей.