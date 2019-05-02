За месяц доллар рухнул почти на 70 копеек, а евро на целую гривну

С 1 по 26 апреля курс продажи наличного доллара в обменных пунктах киевских банков понизился на 66,06 коп. до 26,7890 UAH/USD, курс покупки понизился на 65,16 коп. до 26,4678 UAH/USD.

Об этом сообщает BIN.ua, передают Українські Новини.

Средний курс покупки евро понизился на 95,70 коп. до 29,4271 UAH/EUR, курс продажи понизился на 100,20 коп. до 29,9643 UAH/EUR.

Курсы наличной иностранной валюты:

Доллар США Евро Российский рубль (10) Покупка Продажа Покупка Продажа Покупка Продажа Средний курс на 26 апреля 26,4678 26,7890 29,4271 29,9643 3,7400 4,2500 Средний курс на 1 апреля 27,1194 27,4496 30,3841 30,9663 3,7400 4,3100 По сравнению с 1 апреля -0,6516 -0,6606 -0,9570 -1,0020 0,0000 -0,0600

Использованы данные компании BIN.ua, предоставленные Українським Новинам.

Как сообщали Українські Новини, после пасхальных праздников доллар обвалился сразу на 13 копеек.

Тем временем, экономисты спрогнозировали курс гривны на май и назвали главные риски.

Также курс покупки рубля снова упал до 3,6 гривны за 10 рублей.