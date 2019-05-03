Москва почала переговори з Україною про транзит газу після виборів, - Коболєв

Росія почала переговори з Україною про продовження транзиту газу після завершення виборів. Про це заявив Голова правління НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв на своїй сторінці в Facebook.

"Ну що ж, як ми і очікували, Москва почала переговори про продовження транзиту газу відразу після завершення виборів в Україні. Цей раунд провів російський президент з далекого Пекіна", – заявив Коболєв.

Він зазначив, що мова не йшла про необхідність Росії в транзиті і готовність "Газпрому" укладати контракт на стандартних європейських умовах, але про те, як Україна замерзне.

Коболєв прогнозує, що "Газпром" не встигне побудувати і запустити обхідні газопроводи до кінця дії контракту.

За його словами, ціна газу для України залежить від того, які доступні альтернативи. Краща гарантія чесної ціни - коли постачальників багато і вони конкурують між собою.

"Вони продають газ в Україну тому, що це вигідно, але якщо хтось завищує ціну, ми просто купуємо в інших", - сказав голова НАК.

Він підкреслив, що підхід Володимира Путіна - ізолювати покупця, стати для нього єдиним джерелом газу і тоді робити з ним усе, що заманеться.

Таким чином Росія зможе виставляти величезну ціну на газ, контролювати зовнішню політику і вимагати поступок у питаннях, не пов'язаних з поставками газу, додав Коболєв.

Зараз і у "Нафтогазу", і в приватних імпортерів є вибір серед декількох десятків найбільших європейських газових трейдерів.

Більшість з компаній, з якими працює Україна, і досі частково державні. Жоден з постачальників газу Україні не має частки більш 30%.

"Ціна, яку Росія пропонувала Медведчуку, вище тієї, на якій ми купували у європейських постачальників. Крім того, вона була на 47% вище ціни, яку визначив як справедливу для нас Стокгольмський арбітраж", - сказав глава "Нафтогазу".

Нагадаємо, в травні повинні відбутися тристоронні переговори по транзиту газу через Україну.

Тим часом Росія готова продовжити контракт по транзиту газу через Україну в разі врегулювання спору між "Нафтогазом" і "Газпромом" в Арбітражному інституті Торгової палати Стокгольма (Швеція).