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02 травня 2019, четвер, 23:08 13
Події 2019-05-03T00:00:01+03:00
Українські Новини
Після Великодня більше 50 нацгвардійців отруїлися у Львові

Після Великодня більше 50 нацгвардійців отруїлися у Львові

У Львові з'ясовують причину отруєння 57 бійців Національної гвардії. Про це повідомляє ТСН. Перші хворі, контрактники і строковики, в стані середньої тяжкості почали надходити у військовий госпіталь одразу після Великодня.

У всіх постраждалих були симптоми харчового отруєння. Обідали солдати як в їдальні військової частини, так і привезеними з дому продуктами. Лікарі запевняють, що зараз стан усіх хворих задовільний.

За фактом недбалого ставлення до військової служби військова прокуратура відкрила кримінальне провадження. Що стало причиною отруєння, має стати відомо днями після лабораторних висновків.

"Їли все по-різному, частина велика, надійшли лише 57 осіб. Частина була в нарядах на охорону, частина приїжджали батьки, там і торти, і ковбаси були, все було. Знайти одну причину практично не вдалося", - прокоментував ситуацію лікар-інфекціоніст військового госпіталю Нацгвардії Михайло Венгрен.

Як повідомляли Українські Новини, у Львові в ясельній групі дитсадка отруїлися 10 дітей.

Також поліція почала розслідувати гостре отруєння 7 дітей в ТРЦ Бердянська.

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