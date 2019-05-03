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03 травня 2019, пʼятниця, 07:17 24
Фінанси 2019-05-03T07:45:02+03:00
Українські Новини
Фінансисти назвали причини рекордного падіння курсу євро

Фінансисти назвали причини рекордного падіння курсу євро

Євро. Фото: pixabay
Євро. Фото: pixabay

За минулий місяць курс євро впав на гривню. Порівняно з 26 квітня, Національний банк знизив курс євро на 12 копійок, визначивши курс на рівні 29,49 грн/євро. Це рекордне просідання євровалюти – останній раз так дешево вона коштувала в кінці червня-2017, тобто рік і 10 місяців тому.

Євро дешевшає на світовому ринку, зокрема, через політику Федеральної резервної системи США, яка призводить до зростання вартості "зеленого", зазначає Олександр Охріменко, пише "Сьогодні".

"В євроспільноті облікова ставка – майже нуль. У США – 2,5%. Якщо Центробанк єврооспільноти змінить ставку, ситуація зміниться", – вважає експерт.

З його слів, діє багато факторів – як у США, так і в Європі. А тому курс євро зараз складно прогнозувати.

На думку Володимира Ланового, на внутрішньому ринку України спостерігався надлишок валюти, а це тимчасовий фактор, який вплинув на курс.

"Справа в тому, що за результатами першого кварталу відбуваються основні податкові зобов'язання, в тому числі експортерами – вони продавали валюту для того, щоб отримати гривню. Тому мав місце надлишок пропозиції іноземної валюти на внутрішньому ринку", – сказав він.

Ще одним тимчасовим фактором, продовжив Лановий, були вибори Президента: з-за кордону для проведення кампанії притягувалися долари і євро, вважає експерт.

За його словами, вже з травня попит на інвалюту буде зростати, що може призвести до зростання курсу.

"Скоро почнеться період, коли ми закуповуємо газ. Тому попит на валюту з травня зросте", – зазначив експерт.

Проте така ситуація не обов'язково потягне за собою девальвацію гривні – все залежить від політики НБУ, вважає Лановий.

Як повідомляли Українські Новини, після великодніх свят долар обвалився одразу на 13 копійок, євро - на 9,68 коп.

Тим часом, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики.

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