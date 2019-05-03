НБУ зміцнив гривню на кінець тижня до 26,5 UAH/USD

Національний банк, що продовжує скуповувати валюту, знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 травня, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH\/USD.\r\nПро це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.\r\nПопереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 травня, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH\/USD.\r\nОфіційні курси гривні до іноземних валют:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nОфіційний курс\r\n\r\n\r\n100 фунтів стерлінгів\r\n3465,1437\r\n\r\n\r\n100 доларів США\r\n2655,7242\r\n\r\n\r\n100 швейцарських франків\r\n2607,5821\r\n\r\n\r\n1000 ієн\r\n238,1888\r\n\r\n\r\n10 російських рублів\r\n4,1090\r\n\r\n\r\n100 євро\r\n2977,5980\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики. Раніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.\r\nТим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.\r\nТакож перед довгими вихідними НБУ підвищив довідкове значення курсу гривні.