НБУ зміцнив гривню на кінець тижня до 26,5 UAH/USD

Національний банк, що продовжує скуповувати валюту, знизив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 3-5 травня, на 6,45 коп. до 26,5572 UAH/USD.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Попереднього торгового дня НБУ підвищив офіційний курс гривні, що встановлюється ним на 2 травня, на 12,66 коп. до 26,4927 UAH/USD.

Офіційні курси гривні до іноземних валют:

Офіційний курс 100 фунтів стерлінгів 3465,1437 100 доларів США 2655,7242 100 швейцарських франків 2607,5821 1000 ієн 238,1888 10 російських рублів 4,1090 100 євро 2977,5980

Як повідомляли Українські Новини, економісти спрогнозували курс гривні на травень і назвали головні ризики. Раніше в Мінфіні пояснили причини різкого подорожчання гривні.

Тим часом Національний банк зберіг прогноз зростання ВВП.

Також перед довгими вихідними НБУ підвищив довідкове значення курсу гривні.