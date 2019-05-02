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02 травня 2019, четвер, 18:40 15
Силові структури 2019-05-02T18:44:21+03:00
Українські Новини
Під низкою обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових

Під низкою обстрілів на Донбасі поранені двоє українських військових

ООС. Фото: Міноборони України
ООС. Фото: Міноборони України

Після знищення українськими військовими 5 окупантів, бойовики 11 разів обстріляли позиції підрозділів операції Об'єднаних сил (ООС) в четвер, 2 травня, 2 українських військовослужбовців отримали поранення.

Про це йдеться в повідомленні прес-центру ООС, передають Українські Новини.

"З початку доби ворог 11 разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації вели вогонь по позиціях наших підрозділів зі 120- і 82-міліметрових мінометів, озброєння бойових машин піхоти, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї", - сказано в ньому.

Зазначається, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник вісім разів обстріляв позиції українських підрозділів: двічі зі 120- і 82-міліметрових мінометів - біля міста Авдіївка; тричі з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів - біля міста Мар'їнка; з ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів - біля села Лебединське; з автоматичних станкових гранатометів - біля населеного пункту Широкине; з великокаліберних кулеметів - поблизу населеного пункту Павлопіль.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник обстріляв позиції ООС тричі: з 82-міліметрових мінометів і озброєння бойових машин піхоти - біля населеного пункту Новолуганське; двічі з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї - поблизу населеного пункту Новозванівка і Луганська.

Внаслідок обстрілу двоє військовослужбовців ООС отримали поранення.

На провокації бойовиків українські підрозділи дали адекватну відповідь.

Втрати противника уточнюються.

Як повідомляли Українські Новини, за рік ООС українські військові звільнили 3 населених пункти на Донбасі.

Також у Мінську вперше не вдалося домовитися про великоднє перемир'я на Донбасі.

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